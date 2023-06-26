«Будет за баландой стоять»: пассажир Пулкова пытался пройти на рейс без очереди и угрожал взорвать аэропорт
Россияне предложили штрафовать на миллионы тех, кто врет об угрозе теракта ради выгоды
Фото: [Петр Ковалев/ТАСС]
Мужчина угрожал устроить взрыв в петербургском аэропорту Пулково, потому что не хотел стоять в очереди на регистрацию. А перед проверкой багажа заявил, что перевозит бомбу и оружие, сообщает SHOT.
По данным журналистов, 28-летний пассажир потребовал у сотрудников службы безопасности аэропорта провести его на борт как VIP-персону, в противном случае он бы достал из сумки бомбу и оружие. Мужчину оперативно скрутили и начали досмотр. В его вещах никаких взрывных устройств и снаряжений не было.
После «подрыватель» признался, что угрозами пытался ускорить процесс регистрации и быстрее улететь, а противоправных действий совершать и не планировал. Однако пассажира забрали в отделение полиции.
«За подобные выходки «лететь» нужно немного дальше, чем отделение полиции. Чтобы другим неповадно было»; «Теперь будет в очереди за баландой (тюремной похлебкой — Прим. ред.) стоять»; «Срок давать и задерживать таких. Надо жестко один раз кому-то ногу прострелить при задержании, следующий такой подумает перед тем, как угрожать»; «Надо ему штраф под миллионов десять дать и арестовать имущество», — предложили пользователи Сети.
Ранее аэропорты Москвы изменили расписание полетов.