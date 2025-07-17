Девочка умерла после жестокого нападения подростка в Домодедово

Одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего подростка в Домодедово, скончалась в больнице от тяжелых травм. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в личном телеграм-канале.

В Подмосковье произошла трагедия — одна из двух девочек, пострадавших от нападения подростка с молотком, умерла в больнице. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, врачи боролись за жизнь ребенка до последнего, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Инцидент произошел в Домодедово, где 16-летний москвич напал на двух подруг. Подросток был задержан, а следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство. Обе пострадавшие изначально находились в тяжелом состоянии, но спасти удалось только одну из них.

Ранее стало известно, почему парковка в Кузбассе была залита кровью.