Буйного водителя самосвала из Новосибирска задержали в Казахстане
Водителя самосвала, пытавшегося сбить людей в Новосибирске, поймали в Казахстане
Фото: [flickr.com]
В Казахстане задержали водителя грузовика, который 10 августа в Новосибирске дважды предпринял попытку наезда на посетителей одного из баров. Об этом проинформировал телеграм-канал «112».
По данным канала, водителю удалось покинуть место инцидента и скрыться за границей. По итогу он был задержан иностранными правоохранительными органами. Отмечается, что в ближайшее время злоумышленника экстрадируют в Россию, где в отношении него возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что водитель самосвала намеренно пытался совершить наезд на мужчину и женщину из-за возникшего конфликта.
Ранее сообщалось, что украинцы на электросамокатах пытались скрыться в Словакии.