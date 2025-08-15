Буйного водителя самосвала из Новосибирска задержали в Казахстане

В Казахстане задержали водителя грузовика, который 10 августа в Новосибирске дважды предпринял попытку наезда на посетителей одного из баров. Об этом проинформировал телеграм-канал «112».

По данным канала, водителю удалось покинуть место инцидента и скрыться за границей. По итогу он был задержан иностранными правоохранительными органами. Отмечается, что в ближайшее время злоумышленника экстрадируют в Россию, где в отношении него возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что водитель самосвала намеренно пытался совершить наезд на мужчину и женщину из-за возникшего конфликта.

