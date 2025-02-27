Буйнов опроверг свое исчезновение с места ДТП в Подмосковье

Артист Александр Буйнов сообщил, что никуда не скрывался с места ДТП. Все обстоятельства происшествия были зафиксированы полицией. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что Буйнов сбил пожилую женщину в Московской области в тот момент, когда она шла по пешеходному переходу. Он якобы не оказал пострадавшей первой помощи. Сам певец утверждает, что никуда не скрывался.

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет», — указал он.

Артист добавил, что у пострадавшей растянуты связки на колене, есть синяки. Это стало ему известно после общения с семьей пенсионерки.

По имеющимся данным, ДТП произошло из-за нарушения Буйновым скоростного режима. Он должен был сбросить скорость перед пешеходным переходом до 20 км/ч, при этом двигался со скоростью почти втрое выше. В то же время родственники сбитой женщины требуют, чтобы у Буйнова проверили анализы крови. Певец принимает препараты, которые могут мешать управлять автомобилем. По этой причине артисту предлагают пройти медкомиссию, которая подтвердит либо опровергнет эту версию.

Ранее сообщалось о ДТП в Туле. Там иномарка сбила 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в положенном месте. Пострадавшая попала в больницу, а правоохранители выясняют, по какой причине водитель «мерседеса» не стал сбрасывать скорость.