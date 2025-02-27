Водитель на дорогой иномарке сбил женщину в Туле

Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Туле пока переходила дорогу в положенном месте. Об этом сообщает «ТулаСМИ» со ссылкой на местную ГИБДД.

ДТП случилось на улице Демидовская плотина, 39. Установили, что 67-летняя женщина проходила по проезжей части по переходному переходу, который не регулировался светофором. В этот момент ее сбил «Мерседес». По какой причине водитель дорогостоящей иномарки не затормозил неизвестно: эти и другие подробности выяснят правоохранители.

Пожилая тулячка пострадала. Ее доставили в больницу. Характер повреждений ведомство не уточнило.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили второе уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид.