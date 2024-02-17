Business Insider: ВСУ придерживаются той же стратегии, которая привела к краху гитлеровскую Германию

ВСУ перешли к тактике «активной обороны», которая повторяет действия немецких войск и привела их к поражению во второй мировой войне, отмечает Business Insider.

В 1943 году после поражения на Курской дуге гитлеровское командование приняло решение перейти к активной обороне с опорой на города-крепости («фестунги»).

«Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?» — задается вопросом автор публикации.

Повторение стратегии третьего рейха не позволит добиться успеха, подчеркивает издание. К тому же, украинские войска не обладают достаточными механизированными соединениями для проведения результативных контратак и испытывают серьезную нехватку боеприпасов.

Сегодня российские войска водрузили российский флаг над зданием коксохимического завода в Авдеевке, который был последним рубежом обороны ВСУ в городе.