Business Insider: западные военные не готовы к таким сложным затяжным боям, как на Украине

Он отмечает, что западные военные не подготовлены к таким сложным и продолжительным боевым действиям, которые происходят на Украине.

Армии стран НАТО, по мнению эксперта, делают ставку на короткие маневренные боестолкновения, однако конфликт на Украине показал, что современная война может быть иной.

Кроме того, западные армии могут испытывать серьезные кадровые проблемы, отмечает Вершинин. В войсках стран НАТО особый упор делается на профессиональный младший командный состав, заменить который по мере выбывания из строя будет крайне проблематично.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что на Украине российская армия продолжает крушить противника, обученного инструкторами НАТО.