«Был нанесен урон»: выяснилось, как ЧП на российской нефтебазе отразится на экологии

В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова произошел пожар на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщила местная администрация. Возгорание удалось полностью ликвидировать.

Председатель совета детекторов группы компаний «Экобокс» Александр Гусев, ссылаясь на информацию МЧС, заявил, что на территории Краснодарского НПЗ произошло возгорание факельного стояка в результате технологического сбоя.

«Факельный стояк используется для сжигания избыточных газов, а также при нарушениях технологического режима на предприятии. Так как произошло возгорание оборудования, то в результате пожара в атмосферу попали продукты горения и был нанесен урон окружающей среде», – уточнил Гусев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но более точно, по его словам, последствия пожара для окружающей среды можно будет оценить на основании лабораторных анализов и последующего мониторинга воздуха, почвы и воды в районе НПЗ.

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Артемий Рожнов заявил, что любые подобные события оказывают отрицательное влияние на экологию. Негативные последствия зависят от двух ключевых факторов: масштабов произошедшего и оперативности предпринимаемых мер по устранению последствий.

По словам собеседника, в любом случае, независимо от того, что именно произошло, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность людей, находящихся в зоне риска.

«Вывезти их в безопасное место, запретить использовать зараженную воду и тому подобное. Особенно если учитывать, что устранение последствий ЧП может занять нескольких часов и дней или растянуться на гораздо более продолжительное время», – отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что лесные пожары в ЯНАО распространились на территорию, превышающую 100 гектаров.