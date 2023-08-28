«Были допущены нарушения»: найдена предположительная причина пожара в Красногорске

В жилом доме в Красногорске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Специалисты по противопожарной безопасности производителя аэрозольных систем «НПО Соболевский завод» рассказали, что возможной причиной возгорания в данном случае могло стать нарушение требований техники безопасности.

«Не исключено, что нарушения были допущены при ремонтных работах на кровле, при использовании газовых баллонов с пропаном. Именно неосторожное обращение с газовым оборудованием могло повлечь возгорание горючих материалов с последующим распространением», — отметили в пресс-службе компании в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако там добавили, что не стоит исключать и другие причины, из-за которых чаще всего случаются пожары в жилых домах.

«Если здание не новое, там могло произойти замыкание, вызванное перенапряжением в сети. Детские шалости также могли вызвать возгорание. Неосторожное обращение с огнем — одна из частых причин пожаров. До истины позднее докопаются специалисты МЧС, изучив все обстоятельства», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что подмосковном Красногорске окажут помощь жильцам, пострадавшим при пожаре.