«Было много крови»: школьница изрезала сверстника ножом в российской школе

В одной из школ Калининградской области произошел серьезный инцидент, в результате которого шестиклассник получил порезы и был госпитализирован, узнал «Клопс».

По предварительной информации, конфликт между подростками возник на словесной почве, после чего одна из учениц использовала в качестве оружия канцелярский нож. Пострадавшему мальчику были нанесены ранения в область щеки и руки, причем травма руки оценивается как серьезная. Очевидцы заявили, что «было много крови».

На место происшествия выехала скорая медицинская помощь. Расследованием инцидента занялся Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль, поручив предоставить детальный доклад о ходе процессуальных действий.

Эксперты в области детской психологии и школьной безопасности отмечают, что подобные случаи являются тревожным сигналом. Они подчеркивают важность раннего выявления агрессии среди подростков, усиления работы психологических служб в школах и проведения регулярных инструктажей для педагогов по предотвращению и деэскалации конфликтов.

