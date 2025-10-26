Мужчину, изрезавшего 11-летнюю девочку, объявили в розыск в Омске

В Омске объявлен в розыск мужчина, совершивший жестокое нападение на 11-летнюю школьницу. Чудовищный инцидент произошел на улице города, когда девочка возвращалась домой после занятий в школе искусств.

Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости», преступление было совершено 23 октября. Злоумышленник подошел к ребенку под предлогом вопроса о местонахождении магазина. Когда девочка отвернулась, чтобы показать направление, неизвестный нанес ей удар по голове, а затем начал избивать и наносить удары острым предметом по лицу.

После нападения мужчина скрылся с места преступления. В результате инцидента у несовершеннолетней остались многочисленные порезы на лице и руках. Мать пострадавшей зафиксировала телесные повреждения и обратилась с заявлением в полицию. На основании этого региональное Главное управление МВД России возбудило уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого.

