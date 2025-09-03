Бывшая королева красоты устроила дебош в спа-отеле

Бывшая королева красоты и участница конкурса «Мисс Европа» оказалась той самой британкой, которая устроила пьяный скандал в спа-центре и попыталась совершить насильственные действия в отношении пожилого мужчины. Об этом сообщило издание The Sun.

Происшествие случилось примерно полгода назад в городе Крайстчерч, расположенном в графстве Дорсет. 44-летняя Саманта Уильямсон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвалась в ресторан при отеле, где пожилая пара отмечала юбилей свадьбы и выздоровление мужа от онкологического заболевания.

Уильямсон начала приставать к мужчине, затем уселась к нему на колени и произнесла: «Я хочу посидеть на твоем большом бамбуке». После того как британец оттолкнул ее, она набросилась на него с кулаками, оставив на его лице глубокие царапины.

В конце августа Уильямсон получила условный срок за попытку совершения насильственных действий. Также стало известно, что она в прошлом была победительницей конкурса красоты. В 1998 году, еще под девичьей фамилией Вон, она выиграла британский конкурс «Лицо года», после чего начала работать моделью. В 2003 году Уильямсон представляла свою страну на конкурсе «Мисс Европа».

В те годы на «Мисс Европа» отправляли не победительниц «Мисс Великобритания», а специально отобранных участниц. На европейском конкурсе Уильямсон заняла лишь 55-е место, проиграв и в национальном конкурсе. Тем не менее она продолжала карьеру модели, пока не влюбилась в установщика окон с 18 судимостями, что, по данным The Sun, поставило крест на ее карьере.

На судебном заседании адвокат Уильямсон заявил, что его подзащитная полностью признает свою вину за инцидент в спа-отеле и искренне раскаивается. По словам юриста, его клиентка перебрала с алкоголем из-за заявления ее возлюбленного о переезде. Потерпевшие заявили, что Уильямсон испортила им долгожданный отдых, за который они заплатили £1,2 тыс. стерлингов (129 тыс. руб.).

Более того, супруги утверждают, что изначально полиция не стала предпринимать никаких мер, а просто отправила ее домой проспаться. Жена пострадавшего отметила, что если бы на месте Уильямсон был мужчина, его бы точно заключили под стражу. Бывшей модели не только дали условный срок, но и обязали выплатить пострадавшим тысячу фунтов стерлингов (107 тыс. руб.) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что учительница запугала школьника угрозой устроить групповое изнасилование.