Учительница запугала школьника угрозой устроить групповое изнасилование

В Иваново разгорается скандал в сфере образования — местная учительница оказалась в центре уголовного дела после шокирующих угроз в адрес школьника. Следственное управление СК РФ по Ивановской области начало проверку, передает Lenta.ru.

В соцсетях распространили аудиозапись, где педагог одной из городских школ угрожает ученику групповым изсилованием. Материал был обнаружен в ходе планового мониторинга интернет-пространства.

«Когда у тебя потекут кровавые слезы из всех дыр, знай – это я устроила!», – говорит, предположительно, учительница.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), что предусматривает серьезную ответственность для педагогических работников. Данная норма применяется к лицам, обязанных заботиться о несовершеннолетнем, если их действия соединены с жестоким обращением.

