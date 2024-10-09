Экс-телеведущая канала «Россия 1» Курбангалеева объявлена в международный розыск

Бывшая телеведущая канала «Россия 1» Фарида Курбангалеева объявлена в международный розыск, согласно информации из базы данных МВД России. Ей предъявлены обвинения в распространении ложной информации о российской армии и оправдании терроризма, сообщили «Ведомости».

26 июня Замоскворецкий суд в Москве вынес решение о заочном аресте Курбангалеевой. В случае ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны она останется под стражей в течение двух месяцев.

Следствие против нее инициировано по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к террористическим актам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета), а также по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о применении Вооруженных сил России).

Курбангалеева работала ведущей программы «Вести» на «Россия 1» с 2007 по 2014 год. В период с 2013 по 2017 год она руководила курсами телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 года проживает в Праге и ведет собственный канал на YouTube.

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