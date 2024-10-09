Уголовное дело о коррупции в парке «Патриот» не имеет отношения к генералу Попову

Уголовное производство, возбужденное в отношении бывших сотрудников парка «Патриот», не связано с расследованием в отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщило РИА Новости.

Недавно стало известно об уголовном деле против экс главного бухгалтера парка Андрея Пучкова и руководителя отдела закупок Ивана Трифоногло. Им предъявлены обвинения в получении взятки свыше 27,5 млн руб.

Следствие полагает, что средства были получены от компании, выполнявшей государственный контракт на техобслуживание, в обмен на ослабление контроля и другие виды содействия.

Пучков уже задержан, в то время как Трифоногло находится под домашним арестом, также их имущество было конфисковано.

Ранее сообщалось, что жителя Мытищ приговорили к шести годам колонии за покушение на убийство бывшей жены.