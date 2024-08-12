Бывшее руководство «Нота-банка» получило от 5 до 11 лет колонии за хищения денег

Останкинский районный суд города Москвы рассмотрел дело о расхищении средств из Нота-банка. В нем были обвинены те, кто находился в правлении данной организации. Следствие считает, что руководители и совладельцы банка совместно похитили порядка 27 миллиардов рублей. В итоге суд признал виновными пять человек, которые проходили по этому делу.

Дмитрию и Вадиму Ерохиным, членам правления данной организации, дали 11 и 8 лет колонии общего режима соответственно. Корпоративный директор Тимур Исхаков, глава департамента экономической безопасности Алексей Киреев и руководитель отдела кредитования Андрей Симаков получили по 5 лет лишения свободы.

Лицензия у данного банка была отозвана еще 9 лет назад. Тогда регулятор и обнаружил многомиллиардные хищения из этой организации.

Ранее сообщалось, что суд отправил за решетку троих мошенников, которые обманывали пенсионеров в Подмосковье. Каждый из них получил от пяти до восьми лет колонии за то, что они выманивали деньги, представляясь правоохранителями.