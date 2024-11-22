Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* внесли в список иноагентов

Министерство юстиции в РФ добавило в список иноагентов еще двух человек. Один из них — это политик Олег Шеин*. Данные об этом появились на сайте этого ведомства.

По сообщению Минюста, Шеин*, бывший депутат Государственной Думы, принимал участие в различных выступлениях и мероприятиях, которые организовывались иностранными агентами. Он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространял ложную информацию о решениях российского правительства. По этой причине его самого внесли в список иноагентов.

«Двадцать второго ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.А. Ваганов* и О.В. Шеин*», — указывается на сайте.

В то же время из списка убрали организацию ООО «Альтаир 2021». Это решение было принято в связи с ее ликвидацией.

Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron*отменил все свои выступления в России в следующем году. По утверждению, такое решение артистом было принято из-за возникших проблем со здоровьем.

*признан иностранным агентом Минюстом РФ