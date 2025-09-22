Бывшего депутата от Крыма Бальбека задержали на Кавказе после объявления в федеральный розыск

На территории Кабардино-Балкарии был обнаружен и взят под стражу бывший депутат Государственной думы Руслан Бальбек. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале управление Министерства внутренних дел по Республике Крым.

Ранее Бальбек выступал в качестве депутата Госдумы от Крыма. Он также занимал пост заместителя председателя республиканского Совета министров. В его отношении были возбуждены уголовные дела о клевете и неправомерном доступе к информации. После этого подозреваемого объявили в федеральный розыск.

«Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналисты.

По имеющимся данным, бывший парламентарий был объявлен в розыск в середине августа 2025 года. Но его поиски ушло чуть больше месяца.

