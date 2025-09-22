Подростка из Москвы обвинили в терроризме на железной дороге и отправили в СИЗО

В Москве 15-летнего юношу обвинили в совершении поджога на железной дороге и отправили в следственный изолятор. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Пожар на железной дороге столицы произошел 16 сентября. Он вспыхнул на перегоне между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново на Павелецком направлении. Благодаря действиям сотрудников полиции и ФСБ подозреваемый был установлен и задержан.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Обвинение предъявлено 15-летнему жителю Москвы», — указали журналистам.

Выяснилось, что подозреваемый устроил поджог после того, как получил задание сделать это в одном из мессенджеров. За это ему пообещали выплатить денежное вознаграждение. Сумма оплаты не приводится. Силовики уточнили, что вознаграждение было незначительным.

