Бывшего гендиректора НО РАО Игина отправили в колонию за взятку

Бывший генеральный директор Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игорь Игин решением суда получил срок в 11 лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению следствия, Игин во время пребывания на высоком посту занимался незаконным обогащением. Он получал взятки и действовал в интересах различных физических и юридических лиц. Его дело рассматривал Хамовнический суд Москвы.

«Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — таков был приговор судьи.

Ему вменяли получение взяток на общую сумму в 132 млн руб. В приговоре указано, что осужденный должен выплатить государству 265 млн руб., двукратную сумму взяток. Сам Игин вину не признал.

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