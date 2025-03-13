Бывшего главу управления МВД Ростова Шпака задержали за взятки

Сергей Шпак, бывший руководитель управления Министерства внутренних дел Ростова-на-Дону, был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил телеграм-канал «ЕЖ».

В конце прошлого года в полиции Ростова прошли проверки, которые касались полковника Шпака в бытность его руководителем управления. Они выяснили, что при Шпаке в МВД служили «мертвые души», которых никто и никогда не видел на рабочем месте. В действительности они трудились лично на полковника, в его доме либо на приусадебном участке.

В отношении Шпака уже возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Мошенничество» и «Получение взятки в крупном размере». Сам он был задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан генерал-майор Александр Бережной, ранее возглавлявший Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Задержание проводили сотрудники ФСБ. Его подозревают в превышении служебных полномочий, а также в использовании своей должности для личных целей.