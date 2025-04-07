Бывшего издателя «Медиазоны» иноагента Верзилова заочно арестовали за госизмену

Петр Верзилов*, которые ранее руководил онлайн-изданием «Медиазона»**, был заочно арестован в России решением суда по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на сообщение из правоохранительных органов. Согласно полученной информации, суд уже вынес решение об аресте журналиста.

«Верзилову заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца с момента задержания на российский территории или выдачи российской стороне», — указал источник.

До этого Верзилов был признан судом виновным в распространении фейков о российской армии. Ему назначили заочный приговор в виде лишения свободы на срок в 8 лет и 4 месяца.

*признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов

**признано в РФ иноагентом