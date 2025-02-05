Бывшего мэра Самары убили вместе с женой

Источник в ведомстве не раскрыл подробностей преступления, но подтвердил федеральному СМИ, что Тархова и его супругу, по предварительной версии, убили. На телах нашли следы от пулевых ранений. С бывшим мэром и его женой могла расправиться внучка жертв: ее задержали.

SHOT со ссылкой на свои источники отмечал, что пара недавно вернулась в Россию из Финляндии, а вскоре их застрелили. Задержанная внучка, как пишет канал, отказывается сотрудничать со следствием.

Напомним, что Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 года. Он также являлся депутатом Самарской губернской думы по Чапаевскому избирательному округу. Известно, что его дочь Людмила в 2022 году попала в исправительную колонию общего режима за вымогательство.

Ранее сообщалось, что погибшего в Курской области вице-губернатора привезут в Приморье.