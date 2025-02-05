Погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова привезут в Приморье

По информации, предоставленной РИА Новости депутатом думы Владивостока Виктором Тарабариным, который служил вместе с Сергеем Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года, тело погибшего в Курской области бывшего командира добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатора Приморья планируют доставить домой к концу недели.

Ефремов, который был активным участником специальной военной операции (СВО) на Украине, погиб, отдавая долг родине в условиях вооруженного конфликта. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ефремов был первым командиром приморского «Тигра». В 2024 году он занял пост вице-губернатора региона. За свою храбрость Ефремов был награжден Георгиевским крестом и удостоен званий «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».

«В конце недели должны его (тело погибшего Ефремова. — Прим. ред.) привезти», — сообщил Тарабарин.

Ранее он также сообщил, что тело погибшего в Курской области Ефремова было успешно эвакуировано с места происшествия. По его словам, в этом районе были установлены мины, а с воздуха налетели дроны.