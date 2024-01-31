Бывшего пакистанского премьер-министра отправили за решетку на четырнадцать лет за коррупцию

Имрана Хана, ранее занимавшего в Пакистане пост главы кабинета министров, признали виновным в коррупции. Ему дали 14 лет тюремного заключения. О данном решении суда сообщила газета Dawn.

До этого Имран Хан и еще один бывший член пакистанского правительства, экс-глава министерства иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, были лишены свободы на 10 лет. Такой срок они получили за разглашение государственной тайны. Теперь же Хану вынесен новый приговор по делу о коррупции и продаже подарков, полученных из-за рубежа. Ему, точно так же, как и его жене Бушре Биби, назначили 14 лет тюремного заключения.

Сам Имран Хан ранее заявлял, что был отстранен от должности в результате давления со стороны Соединенных Штатов. Политик возглавлял оппозиционную партию «Движение за справедливость» и имел репутацию пророссийски настроенного человека. Он руководил кабинетом министров Пакистана на протяжении четырех лет, пока не был отстранен из-за вынесения вотума недоверия.

Ранее пакистанским властям пришлось приводить свою армию в режим чрезвычайно высокой боеготовности, чтобы успеть среагировать на возможное обострение ситуации с соседним Ираном. Два государства наносили удары по территории друг друга с целью борьбы с террористическими группировками.