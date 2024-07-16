Бывшего поставщика формы для Росгвардии поместили в СИЗО за взятки

Шальнов уже находился под следствием, поскольку проходил по делу бывшего заместителя директора Росгвардии Милейко. Основной фигурант уже получил срок, а в отношении главы фирмы «Спецвшейснаб» дело ведется до сих пор. Организация до сих пор занимается поставками униформы для сотрудников данного ведомства. Теперь Шальнова уличили во взятках на сумму в 230 тысяч рублей, которые он передал сотруднице управления Федеральной службы исполнения наказания. Деньги, по мнению правоохранителей, были вручены за покровительство при подписании новых контрактов.

Сам Шальнов и его окружение вину отрицают. Они говорят, что бизнесмен был давно знаком с этой женщиной, и просто передал ей помощь на лечение больной матери, безо всяких предварительных условий. Следователи якобы надавили на даму, чтобы та дала нужные им показания.

Ранее пресса сообщала, что в СИЗО был отправлен бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Следствие считает, что он незаконно получил более миллиона рублей. Это произошло в то время, когда он занимал пост заместителя губернатора.