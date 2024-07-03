Бывшего мэра Нового Уренгоя отправили в СИЗО по делу о взятке

В Москве выбрали меру пресечения для Андрея Воронова, бывшего мэра Нового Уренгоя. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на суды общей юрисдикции столицы.

Бывший управленец газовой столицы ЯНАО был отправлен под арест до 1 сентября по делу о взятке в особо крупном размере. Полагают, что он незаконно получил средства в размере более миллиона рублей. Эпизод произошел во время, когда Воронов занимал пост заместителя губернатора.

«...получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащем его семье жилом доме за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО», — говорится в сообщении.

В одном сообщении упомянули также, что под арест пошел архитектор Эдуард Полянский (дача взятки в особо крупном размере). Будет избрана мера пресечения и Григорию Наку — сыну гендиректора АО «Ямалтрансстрой».

Ранее сообщалось, что в Кемерове отправили в СИЗО начальника отдела МАУ «ГЦС Кузбасс».