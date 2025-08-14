Бывшего советника главы Тюменской области отправили в колонию на 3,5 года

Суд Екатеринбурга признал виновным в покушении на мошенничество Евгения Филлиповича, экс-советника губернатора Тюменской области. Он назначил ему 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщила «URA.RU».

Филлипович был задержан еще в прошлом году. Его попросил о содействии азербайджанский предприниматель. Он хотел, чтобы его не привлекали к ответственности за незаконную вырубку леса. Подсудимый согласился помочь как подполковник полиции в отставке. Он взялся решить дело за 10 млн руб. Вскоре бизнесмен понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Филлиповича взяли с поличным при передаче ему денег в размере 5 млн руб.

«Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима. Также его лишили спецзвания подполковника запаса», — указали журналистам.

Адвокаты подсудимого уже обжаловали этот вердикт.

Ранее сообщалось, что дворника из Перми осудили за то, что он на протяжении дня носил с собой ручную осколочную гранату РГД-5, найденную в урне у выхода из торгово-развлекательного центра «Колизей Атриум». Ему назначили три года колонии общего режима.