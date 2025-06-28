Жительницу Ярославской области арестовали за попытку собрать бомбу для подрыва железной дороги

В деревне Малое Масленниково, которая находится в Ярославской области, гражданка Украины была обнаружена в палатке, где пыталась собрать самодельное взрывное устройство. Это делалось для теракта. Женщину арестовали, и об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Гражданка Украины приехала в Россию еще пять лет назад, но до сих пор так и не получила в стране ни прописки, ни регистрации. 57-летнюю женщину обнаружили в походной палатке в деревне Малое Масленниково Ярославской области, где она пыталась собрать самодельное взрывное устройство. По утверждению следствия, бомбу злоумышленница хотела применить при взрыве на железной дороге.

«Несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ. Во время переписки сообщила, что готова помогать Вооруженным силам Украины», — указано в микроблоге.

Неудавшуюся террористку сначала задержали, а затем отправили в следственный изолятор. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.

Ранее сообщалось, что в Крыму двоих мужчин задержали, а позже и арестовали за попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге. Жители Сакского района и Евпатории выполняли поручение кураторов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они признались в работе на украинские спецслужбы и сообщили, что задания от них получали через мессенджер.