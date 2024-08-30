Бывшего замглавы Минобороны Попова не станут сажать в одну камеру с уже судимыми людьми

Правоохранители заявили, что Павла Попова, экс-заместителя министра обороны, не будут помещать в СИЗО в одну с камеру с рецидивистами, а также теми, кто арестован за насильственные преступления. Об этом сообщил ТАСС.

Поскольку Попов ранее не был судим, к нему должны быть применены определенные правила.

«Его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием», — указал источник агентства журналистам.

Сначала Попова поместили в карантинную камеру. Там для него проведут специальные медицинские исследования для выявления некоторых хронических и инфекционных заболеваний. Только после этого его переведут в общую камеру. Ему также в течение 10 дней должны предъявить обвинение.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Затем было вынесено решение о его аресте. Генерала обвиняют в том, что он совместно с Вячеславом Ахмедовым расхищал бюджетные средства, которые выделялись для парка «Патриот».