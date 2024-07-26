Бывшего замминистра обороны Булгакова задержали по подозрению в коррупции

Против Дмитрия Булгакова, экс-заместителя министра обороны РФ, возбудили уголовное дело. Его самого поместили в следственный изолятор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.

По утверждению представителей Федеральной службы безопасности, после задержания Булгаков был направлен в СИЗО «Бутырка».

«В рамках уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в СИЗО-2 бывший заместитель министра обороны генерал армии Булгаков Д. В», - указали в ЦОС.

Булгаков занимал должность замглавы министерства обороны на протяжении четырнадцати лет. Все это время он занимался материально-техническим обеспечением данного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ началась глобальная чистка. Под арест отправились многие высокопоставленные чиновники из этого ведомства. В частности, в СИЗО уже находится бывший замминистра Тимур Иванов, а также начальник управления кадров Юрий Кузнецов.