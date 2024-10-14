Бывшему генеральному директору НПК «Пеленгатор» предъявили обвинения в мошенничестве

Бывшему генеральному директору НПК «Пеленгатор», Валерию Дрогалину, предъявили обвинения в мошенничестве в рамках национального оборонного заказа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управления СК России.

Как уточняется, Дрогалин, а также его подчиненный Александр Богданов, подозреваются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, связанного с выполнением многомиллионного контракта в период с 2015 по 2017 год (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Они нанесли ущерб, похитив более 100 миллионов рублей, которые затем разделили между собой.

Согласно сообщениям, суд избрал меру пресечения в виде ареста для Богданова, тогда как Дрогалин находится под домашним арестом.

Расследование данного уголовного дела находится под контролем Главного военного следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что следственный комитет задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны и его сотрудника по обвинению в получении взяток на сумму 11 млн руб.