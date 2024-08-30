Бывшему игроку «Локомотива» Алиеву грозит до семи лет лишения свободы

Бывшему футболисту «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной Украины Александру Алиеву грозит до семи лет лишения свободы.

СК России возбудил против Алиева уголовное дело о призывах к терроризму. Также он объявлен в розыск.

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в СК и Генпрокуратуру с просьбой включить Алиева в список террористов и экстремистов.

Александр Алиев родился в Хабаровске, часть детства провел в Курской области. Позже он принял украинское гражданство.

Накануне Алиев опубликовал видеообращение к боевикам ВСУ, в котором призвал их убивать мирное население Курской области.