Бывшему послу США в Боливии дали 15 лет тюрьмы за шпионаж

Мануэля Рочу обвиняли в шпионской деятельности в пользу Кубы, и он признал себя виновным. За это он получил длительный срок заключения. Данные об этом привел телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что дипломат Мануэль Роча, который ранее был послом Соединенных Штатов в Боливии, признал свою виновность в том, что работал на кубинское правительство в то самое время, когда выполнял функции американского дипломата. Обвинения ему предъявили еще в декабре прошлого года.

«Одно из самых масштабных и продолжительных проникновенней иностранного агента в правительство Соединенных Штатов», - так охарактеризовал его работу генеральный прокурор США.

В итоге Роче дали 15 лет заключения. Пять лет ему назначили как наказание за заговор, который служил цели осуществлять работу иностранного агента, и еще 10 лет – за саму деятельность.

Ранее 63-летнего американца обвинили в раскрытии тайн Америки на платформе, предназначенной для знакомств. Он якобы обнародовал там информацию, проходившую под грифом «совершенно секретно». Ему теперь грозит больше десяти лет лишения свободы и внушительный штраф.