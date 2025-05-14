Протаранивший самолет российский солдат обжаловал взыскание с него ущерба по суду

Военный суд приговорил к условному сроку солдата срочной службы российской армии за то, что он на машине протаранил военный самолет и уничтожил его. Его также обязали выплатить 10 млн руб. Он обжаловал этот приговор, об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Александр Эрлих во время прохождения срочной службы в Крыму сел за руль КамАЗа несмотря на то, что не имел прав на управление им. Во время движения по аэродрому он врезался в штурмовик Су-25, который транспортировали на жесткой сцепке. Самолет после этого был признан негодным к дальнейшей эксплуатации. Военный суд вынес приговор о назначении ему условного лишения свободы на срок в один год, а также обязал выплатить 10 млн руб.

«В апелляционной жалобе осужденный Эрлих, не оспаривая правильности установленных судом фактических обстоятельств дела и квалификации содеянного им, просил изменить приговор, снизив размер взыскиваемого ущерба до 300 тыс. руб.», — указали журналисты.

Виновный заявил, что с судимостью не может устроиться на работу, и поэтому не может выплатить такую сумму. В то же время военные хотят взыскать с него полную стоимость ущерба в размере 386 млн руб.

Ранее сообщалось, что защита осужденного генерала Попова подала апелляцию на приговор. Она попросила полностью оправдать своего подзащитного.