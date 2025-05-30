Бывшему топ-менеджеру медиахолдинга «Патриот» Горбунову суд назначил 10 лет колонии

Вынесен вердикт суда в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова. Ему назначили 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Горбунова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича передать ему 4 млн руб. За это он соглашался прекратить публиковать сведения, которые порочат честь и достоинство жертвы. Сразу после передачи части затребованных денег Горбунова задержали. При обыске у него обнаружили наркотические средства. Дело обвиняемого рассматривал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Он назначил злоумышленнику 10 лет колонии строгого режима. Защита Горбунова пообещала подать апелляцию.

«Полагаем, что приговор вынесен с грубыми нарушениями закона», — указал адвокат Самвел Абрамян.

Сам подсудимый вину не признал. По мнению защитников, вина их подопечного в суде так и не была доказана.

Ранее сообщалось о решении подмосковного суда. Заместителя главы Талдомского округа Зайцеву осудили за коррупцию. Ее приговорили к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Экс-чиновницу обвиняли в выплате денег по муниципальному контракту, работы по которому так и не были выполнены.