Бывшему высокопоставленному следователю грозит 15 лет строгого режима за кражу ювелирных изделий

В суде продолжается процесс над экс заместителем руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александром Задориным. Государственное обвинение запросило для него 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о хищении изъятых драгоценностей на сумму более 19 млн руб.

Как следует из текста выступления прокурора, с которым ознакомился ТАСС, сторона обвинения настаивает на суровом приговоре.

«Путем частичного сложения наказания прошу назначить итоговое наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности представителя власти на срок 10 лет», — заявил прокурор.

В то же время защита обвиняемого заняла жесткую позицию, требуя вернуть уголовное дело прокурору для устранения процессуальных нарушений. После того как суд отклонил это ходатайство, адвокаты заявили ходатайство о полном оправдании своего подзащитного по всем пунктам обвинения в связи с отсутствием состава преступления.

Инкриминируемое Задорину преступление относится к апрелю 2019 года. Согласно материалам дела, 16 апреля был проведен обыск в ювелирном павильоне Vangold в ТРЦ «Мега Химки», в ходе которого изъяли изделия, принадлежащие компании «Рич лайн».

Как установило следствие, Задорин распорядился поместить ценности в свой служебный кабинет, отдав подчиненным прямое указание не передавать их в камеру хранения вещественных доказательств, что впоследствии позволило ему совершить хищение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге экс-борца с коррупцией обвинили в краже партии кроссовок.