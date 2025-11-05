В Екатеринбурге экс-борца с коррупцией обвинили в краже партии кроссовок

Двух бывших сотрудников полиции в Екатеринбурге предали суду по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Им инкриминируют кражу крупной партии обуви и применение насилия к сослуживцу. Максимальное наказание по статье достигает 10 лет лишения свободы, сообщил портал Ura.ru.

Фигурантами уголовного дела стали экс-участковый отдела полиции № 4 Ефим Шаповалов и бывший старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности Руслан Аллахяров. По данным следствия, в 2022 году в рамках проверки на одном из складов была изъята партия контрафактной обуви — 527 коробок с кроссовками, которые собирался реализовать гражданин Китая.

Обвинение утверждает, что в феврале 2024 года Аллахяров вместе со своим бывшим руководителем незаконно вывезли эту партию с места хранения и продали ее. Причиненный ущерб оценивается более чем в 2 млн руб.

Сам Аллахяров свою причастность к хищению отрицает. В своих показаниях он заявил, что лишь выполнял поручение дознавателя найти помещение для хранения изъятых кроссовок.

По его словам, дальнейшей судьбой коробок он не интересовался, а в 2023 году по просьбе представителей склада лишь сообщил начальству о необходимости перевезти вещественные доказательства. Он также утверждает, что не знает, почему его данные оказались в документах о передаче обуви.

После возбуждения уголовного дела в отношении Аллахярова провели служебную проверку, по итогам которой его уволили из органов. Бывший силовик оспорил это решение в суде, требуя восстановления.

Иск удовлетворили лишь частично, присудив компенсацию, однако это решение было впоследствии отменено. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, окончательную точку в этом вопросе поставит суд.

