Бывшему заместителю Виталия Кличко предъявили обвинения в помощи уклонистам

Владимир Прокопов занимал пост заместителя главы администрации Киева Виталия Кличко до осени 2024 года. Теперь его обвинили в том, что экс-чиновник организовывал незаконный выезд с Украины для уклонистов от мобилизации. Об этом сообщила украинская пресса.

Прокопов покинул пост вице-мэра в октябре 2024 года. Тогда журналисты обнаружили у него и его семьи большое количество киевской недвижимости. По мнению СМИ, вице-мэр злоупотреблял своим положением и скупал квартиры по цене значительно ниже рыночной.

Теперь же Прокопову, по утверждению правоохранительных органов, были предъявлены обвинения. Его считают виновным в организации схем по вывозу уклонистов от мобилизации за рубеж. После пересечения границы людей переправляли в европейские страны.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил в СИЗО бывшего губернатора Курской области Смирнова. Кроме того, был задержан и его заместитель Алексей Дедов. Их обвиняют в мошенничестве и похищении казенных средств общей суммой около 1 млрд руб.