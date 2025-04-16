В Москве арестовали бывшего губернатора Курской области Смирнова

По решению Мещанского суда Москвы в СИЗО был отправлен экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Об этом сообщило РИА Новости.

По сведениям информационного агентства, Смирнов обвиняется в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ. Кроме того, был задержан и его заместитель Алексей Дедов.

Подробности дела в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Так, экс-чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела о хищении более одного миллиарда рублей. Эти сумму выделила АО «Корпорация развития Курской области» для возведения фортификационных сооружений, которые должны были появиться на границе с Украиной.

В полиции напомнили, что ранее по этому же делу под арест были помещены три руководителя КРКО, а еще руководители коммерческих структур. Уточняется, что фигурантов задержали 15 и 16 апреля, а затем доставили в Москву, где предъявили обвинение по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.

По сведениям Генеральной прокуратуры, с 2022 по 2023 годы правительству Курской области направили из бюджета России 19,4 млрд рублей, которые предназначались для возведения защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и других подобных объектов, необходимых для защиты от украинской агрессии.

Главной структурой, отвечающей за движение денежных потоков, стало региональное управление капитального строительства, а генеральным подрядчиком — корпорация развития во главе с уже экс-гендиректором Владимиром Лукиным. Государственные служащие использовали данную возможность и через других участников преступной схемы, а также аффилированные с ними фирмы, поставили подписи в 23 контрактах на возведение укреплений. Однако обязательные работы выполнялись лишь на бумагах. Была придумана ложная схема, и заключены ненастоящие соглашения с фирмами-однодневками на поставку необходимых для строительства материалов.

В сумме Курская корпорация развития является ответчиком минимум по 13 гражданским делам. Также в отношении структуры было возбуждено уголовное дело за мошенничество на контрактах, по которым предстояло изготовить «зубы дракона».

Ранее стало известно о гибели в Курской области пенсионеров, которые остались без лекарственных препаратов из-за оккупации ВСУ.