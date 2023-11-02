Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»

Бойцы отряда «Камертон», который сформировали бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», проходит боевое слаживание в составе спецназа «Ахмат», рассказал РИА Новости заместитель командира отряда с позывным 011.

Собеседник агентства сообщил, что бронетанковые и артиллерийские подразделения отряда на сто процентов состоят из бывших «музыкантов». В штурмовых подразделениях вагнеровцы составляют 60%, остальные – пополнение из числа добровольцев.

В «Камертоне» рассказали, что тренировки ведутся постоянно, все бойцы находятся в форме и готовы к слаженным действиям.

Накануне сообщалось, что новым главой «Вагнера» стал сын основателя компании Павел Пригожин. Группа вошла в состав Росгвардии.