Бывшие работники Блиновской раскрыли суду подробности ее бизнеса

Интересы бизнес-деятельности блогера Елены Блиновской затрагивали более 20 фирм. Об этом сообщили бывшие работники Блиновской на заседании Савеловского районного суда, как передают «Известия».

Некоторые экс-сотрудники утверждали, что руководители этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исполняли свои обязанности исключительно формально, поскольку все финансовые счета находились под полным контролем семьи Блиновских.

На эти счета поступали средства от участников «марафонов желаний», после чего они, разбитыми траншами до 35 миллионов рублей, переводились на счета Елены и Алексея Блиновских.

В настоящее время блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 733 миллиона рублей, в незаконном обороте средств и отмывании денег.

Свидетель Дарья Бондаренко сделала заявление в суде, сообщив, что она руководила двумя марафонами, организованными Еленой Блиновской, и была формальным руководителем ООО «Ригель», принадлежащего Алексею Блиновскому.

В обязанности Бондаренко входило получение денежных переводов на карту от участников марафонов, которые затем передавались мужу блогерши.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что банкротство Елены Блиновской не окажет никакого влияния на ход уголовного дела против королевы марафонов.