Бывших гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» объявили в розыск

Правоохранители объявили в розыск Николая Тычинина, бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик», и экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Об этом сообщил ТАСС.

«Пластик Лоджик» была в свое время создана «Роснано» для выполнения инновационного проекта. Как считает следствие, при его реализации было похищено порядка 6 млрд руб. До Тычинина организацию возглавлял Борис Галкин. Ему уже предъявили обвинение хищении государственных средств.

«Тычинин и Удальцов скрылись от следствия за границей. В их отношении материалы уголовного дела о растрате в особо крупном размере выделены в отдельное производство», — указали журналистам правоохранители.

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев также обвиняются в особо крупном мошенничестве. По этой причине они тоже объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось о задержании трех высокопоставленных работников компании «Роснано». Им вменяют превышение должностных полномочий. Задержанию подверглись исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.