Бывших руководителей «Роснано» объявили в международный розыск

Бывшие руководители «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, которые подозреваются в крупных мошеннических схемах, объявлены в международный розыск. Эти сведения были подтверждены в материалах уголовного дела, сообщил ТАСС.

Следствие выяснило, что Киселев исчез, не проживает по месту регистрации, и имеется достаточно информации о его нахождении за пределами России.

В связи с этим он был объявлен в международный розыск компетентными органами, занимающимися оперативной деятельностью. Похожие данные имеются и по поводу Рапопорт.

Оба обвиняемых были арестованы заочно. Несмотря на то что они обжаловали меру пресечения, апелляционный суд оставил ее без изменений.

Следствие считает, что Киселев, Рапопорт и другие лица, действуя в составе организованной группы и используя свои служебные полномочия, похитили средства, вложенные в уставной капитал «Роснано», через финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительным убыткам для «Роснано». Фигуранты дела будут задержаны сразу по их возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что учрежденная «Роснано» компания похитила 13 млрд руб. при создании планшета.