Бывший адвокат Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО после атаки беспилотника

Эльман Пашаев, выступавший в качестве адвоката Михаила Ефремова во время судебного процесса над ним, был серьезно ранен под Угледаром. Данные об этом привело издание Starhit со ссылкой на заявление друга и помощника Пашаева.

Помощник экс-адвоката заявил, что целая группа, в том числе и сам Пашаев, попала в окружение со стороны неприятеля.

«Он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия», - указал он.

По имеющимся сведениям, Пашаев находится в сознании, но говорит с трудом. Он сам и другие раненые ждут разблокирования группы, чтобы отправиться в тыл. Всем им оказал помощь врач, который находится в этом месте.

Эльман Пашаев выступал адвокатом во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым. В итоге он был лишен адвокатского статуса.

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