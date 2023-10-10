Бывший американский генерал Кин считает, что Вооруженные Силы США «придут на помощь» Израилю

По словам отставного генерала США Джека Кина, участие американских военных на стороне Израиля не исключено. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что такой сценарий вероятен при перегрузке всех трех систем израильской ПВО.

Генерал уверен, что израильтяне попросят их о помощи.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».