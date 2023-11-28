Бывший аналитик ЦРУ обвинил разведку США в недооценке военной мощи России

Бывший аналитик Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) Ларри Джонсон высказал утверждение о серьезной ошибке в оценке военной мощи России со стороны американской разведки перед началом спецоперации.

Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Джонсона, военные круги США недооценили Россию, полагая, что русские не обладают навыками боевых действий, их командование не соответствует современным требованиям, а у солдат нет мотивации для ведения войны с Украиной. Эти убеждения, по мнению бывшего аналитика, стали основой для стратегических ошибок в планировании и выполнении спецоперации.

Джонсон отметил, что подобные заблуждения в военной стратегии могли оказать влияние на принятие решений и подготовку кризисных сценариев. По его мнению, российская армия демонстрирует значительные военные возможности, и их недооценка могла повлиять на эффективность действий украинских войск и их союзников в регионе.

Эксперт подчеркнул, что важно пересмотреть стратегический подход и переоценить представление о военной силе России, чтобы избежать допущения подобных ошибок в будущем.