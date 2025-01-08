Бывший борец Эльдукаев пойдет под суд за покушение на двух лидеров горских евреев в Москве

Следователи завершили дело о покушении на братьев Туршумовых, лидеров горских евреев российской столицы. В преступлении обвиняют бывшего борца в вольном стиле Тархана Эльдукаева. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Правоохранители считают, что к покушению на Тельмана и Таира Туршумовых, которое произошло в 1996 году, причастен Тархан Эльдукаев, который на тот момент был начальником охраны у Тельмана Исмаилова, хозяина знаменитого Черкизовского рынка. Предприниматели рассорились на почве дележа прибыли, и тогда Исмаилов заказал бизнес-партнеров своему подчиненному. Эльдукаев подрядил на это дело двух исполнителей, которые и устроили покушение в подъезде дома. Один из братьев Туршумовых тогда получил тяжелое ранение. Следствие по данному делу уже завершено.

Сам Эльдукаев утверждает, что непричастен к этому, и что якобы не имел никаких дел с Исмаиловым. Он уже просил отправить его в зону СВО, но по-прежнему находится под стражей.

Ранее сообщалось, что по ходатайству следствия в СИЗО был отправлен бывший советник РАН Соловьев. Он проходит по делу о крупном мошенничестве, правоохранители посчитали, что на свободе он может скрыться от правосудия. По этой причине его заключили под стражу.