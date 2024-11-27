Двоих жителей Москвы арестовали по делу о госизмене

В Москве по делу о госизмене арестовали двоих человек. Об этом со ссылкой на электронную картотеку Мещанского суда сообщает ТАСС.

Ранее в суд обратились представители правоохранительных органов с просьбой избрать меру пресечения в виде заключения под стражей для М. Некрасова и Т. Омельченко. Суд удовлетворил ходатайство.

Материалы судебных дел о госизмене являются засекреченными. Суд будет рассматривать их в закрытом режиме.

Арестованным грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что завербованного СБУ севастопольца приговорили к 16 годам колонии.