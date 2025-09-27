Бывший глава Военно-строительной компании попросился на СВО

Экс-генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, был оставлен под арестом. Об этом пишет ТАСС.

Несмотря на заключенный с Министерством обороны контракт на участие в специальной военной операции, он не сменил камеру СИЗО на передовую. Суд оставил его под стражей как минимум до 11 января следующего года, отклонив ходатайство защиты.

Защита настаивала на его огромном потенциале, ссылаясь на статус заслуженного строителя России, боевой опыт и государственные награды. Адвокаты утверждали, что его опыт принесет гораздо больше пользы на фронте, чем в следственном изоляторе, и просили изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, приняли во внимание личность подсудимого, но сочли риски слишком высокими для его освобождения. Фактически, судебная инстанция дала юридическую оценку, что тяжесть обвинений (злоупотребление полномочиями в сфере гособоронзаказа) и потенциальная возможность скрыться от правосудия перевешивают даже аргумент о контракте с Минобороны.

Таким образом, Андрей Белков будет продолжать участвовать в судебных заседаниях, но исключительно в статусе подсудимого, находящегося под стражей. Напомним, по делу о растрате ему грозит 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что задержан замгубернатора Курской области в связи с делом об оборонительных сооружениях.